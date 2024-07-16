Европарламент соберется впервые после июньских выборов

Первая сессия Европейского парламента, избранного в июне, открывается в Страсбурге. Парламентарии должны выбрать парламентское руководство и проголосовать по вопросу о продлении полномочий нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Июньские выборы, в ходе которых были избраны 720 евродепутатов, показали, что в странах ЕС испытывают все большую усталость от диктата Брюсселя. Отныне более четверти депутатов Европарламента принадлежат к новой группе "Европа суверенных наций" (ЕСН). Теперь она входит в тройку крупнейших партийных фракций Европарламента.

В первый день Европарламент X созыва должен избрать своего председателя на ближайшие два с половиной года. Выборы могут пройти на безальтернативной основе, поскольку свою кандидатуру на новый срок выдвинула лишь мальтийский политик Роберта Метсола, занимающая этот пост с января 2022 года. Для избрания ей необходимо получить поддержку не менее 50% депутатов плюс 1 голос. В кулуарах Европарламента допускают, что переизбрание председателя может пройти и без голосования.

Новая расстановка сил, по мнению наблюдателей, проявится при выборах 14 вице-спикеров, подменяющих при необходимости председателя, а также 5 квесторов, в ведении которых находятся финансовые и административные вопросы.

Украинский вопрос

В повестку дня сессии включено обсуждение проекта резолюции о продолжении поддержки Евросоюзом Украины. Обозреватель Euronews Хорхе Либорейро считает, что данный документ - пока что единственный на повестке дня - был внесен, чтобы развеять сомнения Киева после посещения премьер-министром председательствующей в ЕС Венгрии Виктором Орбаном России, Китая и на Украины.

Однако проект резолюции может получить меньший уровень поддержки, чем в прошлые сессии, учитывая усилившиеся позиции правых партий, выступающих против вовлечения стран ЕС в украинский конфликт. Кроме того, первоначально запланированные дебаты с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля по поводу Украины и поездки Орбана были отменены.

Полномочия главы Еврокомиссии

18 июля в Европарламенте пройдет голосование по переизбранию на новый срок председателя ЕК фон дер Ляйен, возглавляющей этот властный орган Евросоюза с 2019 года. Социалисты и либералы в Европарламенте представили списки обязательств, принятия которых добиваются от кандидата на переизбрание. Они ставят свою поддержку фон дер Ляйен в зависимость от принятия этих требований. Глава ЕК не пользуется безусловной поддержкой и в собственной политической семье - правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП). Это означает, что фон дер Ляйен, которая выступит с программной речью утром 18 июля, должна заручиться как можно большим числом голосов в других партийных группах.

Накануне этого голосования Европейский суд должен объявить свое решение о доступе к информации по делу о нарушениях, которые были, вероятно, допущены фон дер Ляйен при заключении контрактов на закупку вакцины от коронавируса американской компании Pfizer.

Если кандидат не получит необходимый 361 голос, то лидеры ЕС должны будут в течение месяца представить новую кандидатуру. Это может повлечь за собой отзыв уже принятых решений о распределении других ответственных постов в ЕС, в частности о назначении эстонского премьера Каи Каллас на пост главы внешнеполитической службы ЕС.