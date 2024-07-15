89-летний мужчина застрелил двух человек в Сербии

89-летний мужчина открыл огонь по жителям сербского села Тополница. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что мужчина убил двух человек и ранил еще одного. В данный момент пострадавшему была оказана помощь, его жизни ничто не угрожает. При этом стрелок скрылся с места преступления.

МВД Сербии еще не сделало официального комментария, однако СМИ сообщают, что сотрудники полиции блокировали село Тополница. Кроме того, на место вылетел вертолет МВД с бойцами Специального контртеррористического подразделения (САJ).

Согласно информации сербского издания «Вечерне новости», погибшие являются семейной парой, которая проживала по соседству от стрелка. Причиной убийства, как сообщает источник, стала ссора из-за пожара — в какой-то момент мужчина открыл по супругам огонь из ружья, после чего скрылся в лесу.

Напомним, что ранее на всей территории Сербии ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары и повышенного риска возникновения пожаров.