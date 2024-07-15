Раскрыто содержание связанного с Россией письма Орбана Мишелю

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу Евросовета Шарля Мишеля возобновить дипотношения с Москвой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, в письме, направленном главе Евросовета, Орбан рассказал о переговорах с лидерами России, Китая, Турции и Украины.

В Венгрии ответили на сообщения о предотвращенном «покушении» на Орбана

Кроме того, в документе содержится оценка специфики украинского конфликта, предложения по его урегулированию.

В частности, глава Венгрии призвал к переговорам с Китаем по проведению мирной конференции, посоветовал возобновить дипломатические отношения с Россией, предложил усилить работу на южном направлении с тем, чтобы вернуть уважение стран Латинской Америки и Африки.