$87.81+0.0695.78+0.03
Почта

Виктор Орбан призвал Шарля Мишеля восстановить с РФ дипотношения

Раскрыто содержание связанного с Россией письма Орбана Мишелю
© globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу Евросовета Шарля Мишеля возобновить дипотношения с Москвой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, в письме, направленном главе Евросовета, Орбан рассказал о переговорах с лидерами России, Китая, Турции и Украины.

В Венгрии ответили на сообщения о предотвращенном «покушении» на Орбана

Кроме того, в документе содержится оценка специфики украинского конфликта, предложения по его урегулированию.

В частности, глава Венгрии призвал к переговорам с Китаем по проведению мирной конференции, посоветовал возобновить дипломатические отношения с Россией, предложил усилить работу на южном направлении с тем, чтобы вернуть уважение стран Латинской Америки и Африки.

В мире
Виктор Орбан
Шарль Мишель
Европейский совет