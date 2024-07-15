Раскрыто содержание связанного с Россией письма Орбана Мишелю

Виктор Орбан призвал Шарля Мишеля восстановить с РФ дипотношения
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу Евросовета Шарля Мишеля возобновить дипотношения с Москвой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.
По данным агентства, в письме, направленном главе Евросовета, Орбан рассказал о переговорах с лидерами России, Китая, Турции и Украины.
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Кроме того, в документе содержится оценка специфики украинского конфликта, предложения по его урегулированию.
В частности, глава Венгрии призвал к переговорам с Китаем по проведению мирной конференции, посоветовал возобновить дипломатические отношения с Россией, предложил усилить работу на южном направлении с тем, чтобы вернуть уважение стран Латинской Америки и Африки.