ФБР получило доступ к телефону стрелявшего в Трампа

В ФБР сообщили, что ведомство получило доступ к телефону Томаса Крукса, подозреваемого в попытке убийства бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

© EPA/ТАСС

Согласно сообщению ФБР, специалисты уже закончили осмотр автомобиля и жилья Крукса. В данный момент они анализируют полученную информацию.

«Технические специалисты ФБР успешно получили доступ к телефону Томаса Мэтью Крукса, продолжают анализировать принадлежащие ему электронные устройства. <...> Обыск жилья и машины подозреваемого завершен», — сообщили в ФБР.



Покушение на Трампа произошло 14 июля во время его выступления в штате Пенсильвания. Выстрел прошел мимо головы политика, задев его ухо, однако в результате был убит один из сторонников бывшего президента. Кроме того, еще двое присутствовавших на мероприятии получили ранения. Сам стрелок был ликвидирован.