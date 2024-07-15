Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США

Бизнесмен Дональд Трамп выдвинут кандидатом в президенты США. Его поддержало большинство делегатов Республиканской партии на съезде в Милуоки (штат Висконсин). Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Партийный съезд республиканцев продлится с 15 по 18 июля.

По данным портала, голосование носило формальный характер: по итогам внутрипартийных выборов, завершившихся 4 июня, Трамп стал фактически безальтернативным кандидатом.

45-й президент США уверенно обошел своих основных конкурентов: бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, губернатора Калифорнии Рона Десантиса, предпринимателя Вивека Рамасвами.

Напомним, что 13 июля на Трампа в ходе предвыборного митинга было совершено покушение. По мнению экспертов, поведение политика в ходе инцидента обеспечило ему возвращение в Овальный кабинет.