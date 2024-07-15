Стало известно о готовности Трампа обсуждать Украину напрямую с Путиным

Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США будет готов обсуждать украинский конфликт напрямую с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный функционер Республиканской партии во время съезда в Милуоки (штат Висконсин).

© Lenta.ru

«Несомненно, он начнет диалог с Путиным. Причем он сделает это без посредников», — ответил собеседник агентства на вопрос о готовности Трампа вступить в диалог с Путиным по Украине.



Трамп назвал следующего политика, которому грозит покушение