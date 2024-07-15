Стало известно о готовности Трампа обсуждать Украину напрямую с Путиным

В Республиканской партии сообщили о готовности Трампа обсуждать Украину напрямую с Путиным
Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США будет готов обсуждать украинский конфликт напрямую с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный функционер Республиканской партии во время съезда в Милуоки (штат Висконсин).
«Несомненно, он начнет диалог с Путиным. Причем он сделает это без посредников», — ответил собеседник агентства на вопрос о готовности Трампа вступить в диалог с Путиным по Украине.
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«Сейчас демократы не ведут никаких переговоров [с Москвой]. Конечно, должен быть кто-то, кто начнет переговоры, чтобы вы [Россия и Украина] смогли прийти к какому-то согласию», — сказал республиканец.