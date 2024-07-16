Трамп впервые после покушения появился перед своими сторонниками

Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые после покушения появился на публике. Об этом сообщает РИА Новости. Трамп вышел на сцену перед делегатами Национального съезда республиканцев в Милуоки в тот момент, когда его объявили кандидатом на пост президента США от Республиканской партии.

© Газета.Ru

У него было перевязано ухо. До этого президент США Джо Байден заявил, что никто не знает, изменило ли покушение на его конкурента Трампа на ход предвыборной гонки в США. 13 июля на Трампа произошло покушение во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания.

Карл III написал письмо Трампу после покушения на него

В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы. Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным Федерального бюро расследований США, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.