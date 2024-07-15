Загадочно умершим в Киеве американцем оказался куратор поставок F-16

Американец, чье тело обнаружили в киевском отеле 25 июня, был военным советником, который курировал поставки самолетов F-16. Об этом пишет военкор Евгений Поддубный.

© Министерство обороны Великобритании

В публикации говорится, что американца звали Ричард Гарри Кирлин. Он служил в ВВС США, был тесно связан с Центральным командованием американских вооруженных сил (CENTCOM), работал в Пентагоне и Госдепе.

Недавно он был прикомандирован к посольству США на Украине.

"По некоторым данным, он занимался вопросом поставок F-16", - отмечается в сообщении.



Также некролог о Кирлине опубликован на американском сайте онлайн-мемориала Legacy.

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Ранее СМИ писали, что в Киеве в гостинице Hilton нашли тело атташе посольства США. На нем не было следов насилия. Сообщалось, что мужчина приехал на Украину 15 июня.

Посольство США подтвердило смерть своего атташе. При этом в диппредставительстве отказались предоставить дальнейшие комментарии "по соображениям конфиденциальности".