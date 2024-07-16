Байден назвал кандидата в вице-президенты от республиканцев "клоном Трампа"

Нынешний глава американской администрации демократ Джо Байден не видит в политическом плане никакой разницы между кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом и его напарником по избирательной гонке Джеймсом Дэвидом Вэнсом, кандидатом в вице-президенты от республиканцев. Об этом американский лидер заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед тем, как отправиться в предвыборную агитационную поездку в Лас-Вегас (штат Невада).

При этом Байден назвал Вэнса политическим клоном Трампа. "Клон Трампа по [политическим] вопросам. Не вижу никакой разницы [между ними]", - сказал американский лидер, отвечая на просьбу прокомментировать выдвижение Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от республиканцев.

Как объявил ранее в понедельник Трамп, он выбрал кандидатом в вице-президенты 39-летнего сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Последний работает в Сенате Конгресса США с января 2023 года. Вэнс родился 2 августа 1984 года в городе Миддлтаун (штат Огайо). Служил в Корпусе морской пехоты США, закончил Университет штата Огайо и Йельский университет.

Вэнс последовательно выступает за прекращение поставок Вашингтоном вооружений Киеву и скорейшее урегулирование конфликта на Украине. В частности, в интервью газете The New York Times он заявил, что за Украиной должен быть закреплен нейтральный статус, а ее границы заморожены в нынешнем состоянии.