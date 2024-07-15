Швейцария назвала дату предоставления результатов конференции по Украине

Президент Швейцарии Виола Амхерд представит результаты конференции по Украине участникам Европейского политического сообщества, которые соберутся 18 июля в британском городе Вудсток. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, что конференция по Украине прошла в Швейцарии 15-16 июня.

«На открытии встречи (18 июля) Амхерд представит результаты конференции по вопросам мира на Украине… Она также примет участие в обмене мнениями по вопросам демократии, в ходе которого будут рассмотрены гибридные угрозы и кампании по дезинформации», — говорится в коммюнике Берна.



Там отмечается, что Швейцария рассматривает ЕРС в качестве форума высокого уровня для развития политического диалога и сотрудничества на европейском континенте.