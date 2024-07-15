В Венгрии ответили на сообщения о предотвращенном «покушении» на Орбана

Сообщение о якобы предотвращенном покушении на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана является фейком и распространяется с фальшивого сайта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главреда венгерского издания Demokrata Андраша Бенчика, от имени которого и распространялась новость.

Немногим ранее в венгерском СМИ появилось сообщение о том, что спецслужбы страны якобы предотвратили покушение на Орбана перед его визитом в Москву 5 июля. Сайт Demokrata.net, с которого распространялось сообщение, полностью повторял страницу портала Demokrata.hu.

"Страница Demokrata.net выглядит подозрительно, это какая-то фальшивка, фейк. Не было покушения", – прокомментировал Бенчик.



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До этого на кандидата на пост президента США Дональда Трампа совершили покушение в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании 13 июля. Выстрелы прогремели через пару минут после начала речи политика. Охрана оперативно вывела со сцены Трампа. В этот момент у него было окровавлено ухо.

Кроме того, из-за стрельбы погиб один присутствовавший на митинге человек, а еще двое оказались тяжело ранены. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника.