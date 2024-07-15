США отреагировали на желание Зеленского пригласить Россию на саммит по Украине

Соединенные Штаты поддержат Киев, если он примет решение пригласить российскую делегацию на второй мирный саммит, рассказал на традиционном брифинге руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА «Новости».

В июне в Швейцарии прошел первый мирный саммит, организованный по инициативе Владимира Зеленского. В ходе встречи ряд стран выступили с инициативой по приглашению РФ на следующее мероприятие, которое предположительно пройдет в одной из арабских стран.

Зеленский: Россия должна быть на второй мирной конференции

В начале июля украинский лидер заявил, что Украина хочет созвать вторую встречу для обсуждения мира с участием России. Кроме того, он поднял тему проведения саммита с участием российской делегации во время встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

«Так что, когда и если они захотят пригласить Россию на саммит, мы, конечно, это поддержим», — заметил Миллер.



Дипломат подчеркнул, что решение об отправке официального приглашения России должен принимать Киев.

Накануне Зеленский сообщил, что первый этап подготовки к следующему саммиту пройдет с конца июля по сентябрь.