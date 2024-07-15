Стало известно о расколе в НАТО по поддержке Украины

Адекватные европейцы понимают, к чему может привести ещё большее участие НАТО в конфликте на Украине. Такое заявление в общении с РИА Новости сделал Константин Гаврилов, возглавляющий российскую делегацию на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене.

"Десять государств, а это почти треть от всего состава НАТО, не присоединились "на полях" саммита к так называемому "Договору по Украине" (Ukraine Compact), призывающему оказывать Киеву поддержку "до победного конца". <…> Этот раскол будет усугубляться", - сказал Гаврилов.



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По словам дипломата, адекватные европейские силы сознают, во что могут вылиться дальнейшее погружение НАТО в конфликт на Украине и стремления затащить Украину в альянс. Более того, как подчеркнул Гаврилов, все уже поняли, что "Вашингтон перекладывает риски безопасности в случае эскалации на плечи европейцев".

Ранее Гаврилов заявил, что НАТО будет и далее пользоваться Украиной в качестве расходного материала в конфронтации Запада с Россией.