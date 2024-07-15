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Глава ЕК отменила визит коллегии еврокомиссаров в Венгрию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством. Об этом сообщил глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер, передает ТАСС.

Глава ЕК отменила визит коллегии еврокомиссаров в Венгрию
© globallookpress.com

В начале июля Венгрия приняла председательство в Совете ЕС. В качестве своих целей Будапешт назвал введение нового сельскохозяйственного соглашения, стремление к эффективной защите внешних границ и шаги в отношении Молдавии, Грузии и Украины.

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«В свете последних событий, отметивших начало венгерского председательства в Совете ЕС, председатель Еврокомиссии приняла решение, что ЕК будет представлена на старшем уровне только на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Венгрии. Визит коллегии Еврокомиссии в председательствующую страну не состоится», — сообщил Мамер.

Напомним, что Европарламент пока еще не утвердил фон дер Ляйен на пост главы ЕК, но ее кандидатура уже одобрена. Венгрия выступала против ее переназначения.

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