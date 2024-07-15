Стало известно о намерении Запада обвинить Россию в применении химоружия

Запад намерен обвинить Россию в применении химоружия. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, пишет РИА Новости.

По его словам, западные страны пытаются подтолкнуть технический секретариат организации выдвинуть соответствующие обвинения против России. Москва, в свою очередь, всячески этому противодействует и предоставляет конкретные факты, подтверждающие несостоятельность таких усилий, добавил Тарабрин.

Ранее стало известно, что США, Германия и Украина готовят расследование о применении Россией химоружия в ходе спецоперации. Глава войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что Вашингтон уже выделил на фальсификацию доказательств около 400 тысяч долларов.