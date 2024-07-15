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Стало известно о намерении Запада обвинить Россию в применении химоружия

Запад намерен обвинить Россию в применении химоружия. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, пишет РИА Новости.

Стало известно о намерении Запада обвинить Россию в применении химоружия
© РИА Новости

По его словам, западные страны пытаются подтолкнуть технический секретариат организации выдвинуть соответствующие обвинения против России. Москва, в свою очередь, всячески этому противодействует и предоставляет конкретные факты, подтверждающие несостоятельность таких усилий, добавил Тарабрин.

Ранее стало известно, что США, Германия и Украина готовят расследование о применении Россией химоружия в ходе спецоперации. Глава войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что Вашингтон уже выделил на фальсификацию доказательств около 400 тысяч долларов.

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Владимир Тарабрин
Игорь Кириллов
ОЗХО