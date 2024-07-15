Короля Карла III с женой срочно увезли с мероприятия

Короля Великобритании Карла III и его жену Камиллу срочно увезли с мероприятия в Джерси. Это случилось, когда они были на выставке под открытым небом. Супругов доставили в ближайший отель.

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Как пишет Mirror, король прервал встречу из-за сообщения об угрозе безопасности. Карла III и Камиллу доставили в отель Pomme D'or.

Спустя 20 минут супругов вывели на улицу, они смогли встретиться с местными школьниками, затем короля с женой пригласили на чаепитие. Оказалось, что тревога была ложной.

Источник из окружения семьи сообщил, что беспокойство вызвала «небольшая проблема».

«Произошедшее оказалось ложной тревогой», - отметил он в беседе с изданием и добавил, что после принятых мер предосторожности программа возобновилась.



Также стало известно, что безопасность британского короля усилят после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. На запланированное 17 июля привлекут сотни полицейских, а на крышах домов разместят снайперов.