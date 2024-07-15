Бывший помощник главы Минфина в администрации президента США Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что Белый дом намерен открыть второй фронт против России. Об этом он рассказал на YouTube-канале Dialogue Works.

По мнению Робертса, для этого США планируют устроить цветную революцию в Грузии. Кроме того, бывший сотрудник Рейгана заявил, что украинский конфликт также был полностью подстроен Вашингтоном.

«Украинский конфликт был полностью организован Вашингтоном. Он пытается обвинить в этом Россию, но на самом деле сам его подстроил. И сейчас мы видим, как неправительственные организации, которые Вашингтон финансирует в Грузии, <…> пытаются устроить там цветную революцию, чтобы открыть второй фронт против России», — заявил он.



Ранее Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в альянс.