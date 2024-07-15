Politico: судьба фон Дер Ляйен висит на волоске

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна набрать свыше 50% голосов в Европарламенте с тем, чтобы остаться на второй срок на своей должности. Об этом пишет обозреватель Энди Вокс в статье для Politico.

По его мнению, поражение чиновницы на голосовании в четверг, 18 июля, «ввергнет ЕС в беспрецедентный политический кризис».

Для победы фон дер Ляйен необходимо набрать 361 голос. Она сосредоточилась на трех группах, которые поддерживали ее в 2019 году. Кроме того, она может пойти на сделку с «зелеными» и либералами.

Мирный план Орбана могут обсудить на саммите в Великобритании

Вместе с тем, заметил автор статьи, многие из тех, кто ранее голосовал за фон дер Ляйен, не желают отдавать ей голоса на фоне скандалов последних лет.

Напомним, что главу ЕК обвиняют в коррупционных схемах при закупке вакцин в период пандемии коронавируса, превышении полномочий, критикуют за чрезмерно резкие высказывания в адрес европейцев.