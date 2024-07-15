Мирный план Орбана могут обсудить на саммите в Великобритании

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политсообщества в Великобритании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Евросоюзе.

Собеседник агентства отметил, что не уверен в том, что Орбан вынесет свой мирный план на обсуждение на полях саммита, но допустил такую возможность. Также, по его мнению, премьер-министр Венгрии может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы, помимо «формулы мира» Владимира Зеленского.

Напомним, что очередной саммит Европейского политического сообщества состоится в Лондоне 17-18 июня.