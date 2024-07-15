В Южной Корее прокомментировали соглашение России с КНДР

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль заявил, что его страна не сможет поддерживать прежний уровень отношений с Россией, после подписания соглашения между Москвой и КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время форума глобальной внешней политики и безопасности в парламенте Южной Кореи. По словам министра, власти его страны не смогут «делать вид, что ничего не случилось», поскольку военное сотрудничество между Россией и КНДР может угрожать безопасности Южной Кореи. Чо Тхэ Ёль также добавил, что Сеул будет продолжать оказывать военную помощь Украине, а также реагировать на угрозы своей собственной стране.

«В нынешней международной обстановке мы не можем поддерживать обычные отношения с Россией, как будто ничего не случилось. Суровая реальность такова, что южнокорейско-российские отношения и ранее были ограничены из-за войны на Украине, а из-за недавно заключенного Северной Кореей и Россией "Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" они еще более осложнились», — заявил он.



Чо Тхэ Ёль отметил, что Южная Корея готова увеличить стратегическую коммуникацию с Китаем. По его мнению, Пекин тоже не заинтересован в дестабилизации мировой обстановки. Кроме того, министр считает, что сближение России и Северной Кореи также расходится с интересами Китая.

Помимо этого Чо Тхэ Ёль подчеркнул, что Сеул продолжит противодействовать развитию ядерной программы Северной Кореи, а также будет вовлекать в этот процесс другие страны. В перечне таких мер, по его словам, будет обсуждение сотрудничества России и КНДР. При этом министр добавил, что дальнейшие отношения между Россией и Южной Кореей будут зависеть от решений Москвы.

Напомним, что 19 июня Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем партнерстве.