ЕС расширил санкции в отношении израильских поселенцев

Евросоюз расширил санкции в отношении израильских поселенцев за систематические нарушения прав палестинцев. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

По данным агентства, в список добавили пять человек и три организации.

В документе говорится, что они участвовали в захвате земель палестинцев на Западном берегу Иордана, заставляли их покидать собственные дома, угрожали расправами, нападали на палестинских жителей, в том числе на пожилых людей, женщин и детей, препятствовали их свободному перемещению и не давали детям возможность посещать школы.

Отмечается, что один из попавших в список человек имеет гражданство Израиля и США.