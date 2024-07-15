После отставки премьер-министра Эстонии Каи Каллас, ожидать изменений во внешнеполитическом курсе Таллина не стоит. Такое мнение в беседе с RT высказал кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Отставка главы эстонского кабмина, прежде всего, связана с ее переходом на новую должность, отметил эксперт.

«Поскольку она теперь будет главой европейской дипломатии, преемницей Борреля, причем преемницей не только по должности, но, видимо, и по взглядам, поскольку и Боррель придерживался довольно жесткой антироссийской трансатлантической линии, так и она занимает примерно те же позиции», — сказал Фельдман.



Он также предположил, что ключевые министры сохранят свои посты в правительстве Эстонии даже после отставки Каллас.

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Эстонское гостелерадио ERR сообщило, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас вместе со своим правительством подали в отставку. Однако, утверждает СМИ, они пока продолжат занимать свои посты, пока не будет сформирован и не вступит в должность новый кабмин.

Напомним, что Каллас недавно была назначена на пост главы внешнеполитической службы ЕС, где сменила Жозепа Борреля, названного главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким "верховным представителем ЕС по реализации политики русофобии и поддержке войны".

Впрочем, утверждают эксперты, Кая Каллас, известная своими антироссийскими высказываниями, вряд ли что-то изменит в международной политике Евросоюза.

После отставки премьер-министра Эстонии Каи Каллас и формирования нового правительства политика страны не изменится. Об этом заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы Российской академии наук Николай Межевич, передает издание «Абзац».

По его словам, политикой Эстонии управляет американское посольство, а не премьер-министр, президент или парламент. У республики нет субъектности, поэтому ее политика не изменится из-за отставки членов правительства.

«Эстония вступала и в Европейский союз, и в НАТО, зная, что суверенитета у неё не будет, заранее отказываясь от суверенитета», — заключил аналитик.



Ранее Каллас призвала Европейский союз (ЕС) усилить санкции против России. Она добавила, что если страны ЕС будут воздерживаться от санкций, чтобы получить выгоду, военные действия на Украине продлятся гораздо дольше.

Отношения между Европейским союзом (ЕС) и Россией вряд ли улучшатся при новой главе евродипломатии в лице премьер-министра Эстонии Каи Каллас, полагает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. О перспективах взаимодействия РФ и ЕС он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее о том, что Кая Каллас сменит Жозепа Борреля на посту главы внешнеполитической службы Евросоюза сообщили в западной прессе.

«Боррель себя скомпрометировал окончательно. Понятно, он уже два срока побывал, ему надо уходить, но что касается Каи Каллас, я, честно говоря, не думал, что так сложно в ЕС найти кандидатуру, достойную заниматься международной дипломатией. Пока все заявления Каи Каллас вызывали сожаление, иногда — улыбку, потому что она возомнила, что Эстония — такое мощное государство, которое может спокойно победить Россию. Если она придет с таким же воинствующим взглядом на отношения Евросоюза с Россией, то, я думаю, что никаких перспектив улучшения отношений не будет, а там посмотрим, вдруг чудо свершится, она поменяется, хотя маловероятно», — поделился Джабаров.



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МИД Эстонии вызвал представителя посольства России и передал ему ноту с предложением провести совместные измерения фарватера пограничной реки Нарва. Об этом сообщает ERR.

Таллин заявляет, что Москва и Эстония по-разному понимают направление фарватера, являющегося основной контрольной линией между государствами. Как отмечается, из-за возможных изменений условий в проточных водоемах, эстонская сторона предложила РФ провести их совместные измерения.

Уточняется, что последний раз дно реки измерялось почти 20 лет назад.