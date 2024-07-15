Пока вы не уснули: просьба Индии к РФ и новый мирный план Зеленского

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В Индии обратились к России с просьбой по поставкам С-400

Индия попросила Россию ускорить поставки четвертой и пятой эскадрильи зенитно-ракетных систем С-400, которые Москва планировала передать в 2026 году. Об этом сообщает индийское агентство ANI со ссылкой на источники.

Со ссылкой на представителей Минобороны Индии агентство отмечает, что просьба была высказана во время недавних переговоров в Москве.

«Российская сторона заверила, что рассмотрит запрос», — говорится в публикации.



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Зеленский анонсировал новый мирный план по Украине

© Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что он поставил перед собой цель подготовить все элементы мирного плана, чтобы в ноябре провести последующий саммит, посвященный его видению мира с Россией, передает Reuters.

10 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Украина хочет созвать вторую встречу для обсуждения мира с участием России. По его данным, Киев намерен добиться переговоров до выборов президента США в ноябре. 11 июля Зеленский в рамках встречи с президентом США Джо Байденом сообщил ему, что этот саммит нужно организовать до конца года.

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Топ-менеджеры Wildberries начали покидать компанию

Исполнительный директор Wildberries Ольга Наумова, в прошлом работавшая топ-менеджером в «Магните» и X5 Group, ушла из компании через месяц после назначения из-за конфликта с ее владельцами по поводу своих прав и обязанностей. Об этом со ссылкой на несколько источников на рынке пишет Forbes.

Между тем пресс-служба Wildberries подтвердила уход Духанина и Матачунас, но там заявили, что Наумова продолжит работать в компании. Сама Наумова отказалась «комментировать слухи», Духанин переадресовал вопрос пресс-службе, а Матачунас не ответила на просьбу о комментарии.

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Премьер Эстонии подала в отставку

Премьер Эстонии Кая Каллас подала в отставку с поста. Об этом в понедельник сообщило гостелерадио ERR.

Причиной такого решения называют то, что ее выдвинули кандидатом на пост главы дипломатии Евросоюза вместо Жозепа Борреля. Пост главы эстонского правительства может занять министр по вопросам климата Эстонии Кристен Михал.

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Военный суд перевел генерал-майора Ивана Попова под домашний арест

Военный суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения генерал-майору Ивану Попову, он будет переведен из СИЗО под домашний арест.

«Ходатайство следствия удовлетворить, меру пресечения установить до 11 октября», — сказала представитель суда.



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Минобороны РФ получило усовершенствованные самолеты

Нижегородский авиационный завод «Сокол» (принадлежит «Ростеху») передал министерству обороны России первые в 2024 году партии истребителей-перехватчиков МиГ-31, отремонтированных и усовершенствованных.

«Авиационная техника была поставлена в рамках выполнения государственного оборонного заказа», – говорится в сообщении.



МиГ-31 - советский, ныне российский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия.

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В Трампа стреляли из трех видов оружия

Аудиоэкспертиза показала, что в экс-президента США Дональда Трампа стреляли из трех видов оружия, сообщает CNN. При этом ФБР настаивает на версии, что ликвидированный стрелок действовал в одиночку.

Установлено, что первые три выстрела были сделаны из условного оружия A, следующие пять - из оружия B, а последний «акустический импульс» не похож на первые: скорее всего, выстрел был сделан из оружия C. К таким выводам пришли директор Национального центра медиа-криминалистики при Университете Колорадо в Денвере Каталин Григорас его коллега Коул Уайткоттон.

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В Ереване начались учения США и Армении

В Ереване начались совместные учения Вооруженных сил (ВС) США и Армении Eagle Partner 2024. Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

На церемонии открытия, которая проходила в Военной академии имени Вазгена Саркисяна в Ереване, присутствовали министр обороны Армении Сурен Папикян, чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Кристина Куинн и другие официальные лица.

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Германия тайно передала Украине большую партию оружия

В конце июля — начале июля Германия тайно передала Украине 39 танков, а также ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMMARS и оборонные вооружения. Об этом сообщили в немецких СМИ.

«Помимо боеприпасов к Leopard 1A5 и Marder, имелись также два дополнительных мостоукладчика Biber, два дополнительных инженерных танка Dachs, эвакуационный танк Bergepanzer 2 и четыре дополнительных танка разминирования Wisent 1 (...) Украина надеется, что это поможет ей создать ударную группу», — отмечается в материале.



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Орбан направил лидерам ЕС предложения по миру на Украине

© Zuma/TACC

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения об урегулировании украинского конфликта по итогам своих поездок в РФ, США и на Украину. Об этом сообщает Magyar Nemzet со ссылкой на политического помощника премьера Балажа Орбана.

По его словам, в письме Орбан проинформировал лидеров Евросовета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии.

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