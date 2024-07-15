На Украине задержали депутата партии Зеленского

На Украине задержали депутата партии «Слуга народа» Николая Задорожного по подозрению в вымогательстве неправомерной выгоды от главы сельского совета в Сумской области. Об этом сообщает «РБК-Украина».

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Парламентария обвиняют в том, что весной 2024 года он попросил главу сельского совета Сумской области не препятствовать в проведении тендера на ремонт системы водных труб в регионе.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что откат депутата составил 10 процентов от общей суммы контракта. Еще 4 процента предназначались для правоохранителей, которые должны были не мешать освоению выделенных средств. По данным следствия, общая сумма отката составляет 3,4 миллиона гривен (более 7 миллионов рублей).