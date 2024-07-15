В США раскрыли подробности организации покушения на Трампа

Совершивший покушение на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэттью Крукс купил 50 патронов в местном оружейном магазине перед нападением. ТАСС

«Стрелок, который совершил субботнее покушение на Дональда Трампа, приобрел 50 патронов в местном оружейном магазине всего за несколько часов до совершения нападения», — сообщил канал со ссылкой на высокопоставленного представителя правоохранительных органов. Lenta.ru

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в штате Пенсильвания. В политика несколько раз выстрелил молодой человек, находившийся на крыше стоявшего рядом производственного здания. По информации газеты The New York Post, постройка располагалась всего в 120 метрах от сцены. Сразу после того, как на мероприятии раздались звуки выстрелов, сотрудники службы безопасности увели Трампа. Политик получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо. Экс-главу государства доставили в больницу, где он прошел обследование. Уже через несколько часов бывший американский лидер прилетел в штат Нью-Джерси. Нападавшего, которым оказался 20-летний житель штата Пенсильвания Томас Мэтью Крукс, ликвидировали на месте происшествия. Газета.Ru