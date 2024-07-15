В США отреагировали на информацию об отказе в усилении охраны Трампа

Руководитель Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас опроверг сообщения о том, что ведомство отказалось усиливать охрану бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канал CNN.

Такое заявление он сделал в эфире одной из программ телеканала. По словам Майоркаса, появившаяся ранее информация о том, что МВБ отказалось усилить охрану Секретной службы для Трампа не имеет под собой никаких оснований. При этом когда ведущая шоу заявила, что ее источники рассказали об отказе ведомства выделять дополнительные ресурсы, Майоркас назвал эти сообщения ложью.

«Данное заявление безответственно, не имеет под собой никаких оснований и безоговорочно ложно», — заявил он.



Напомним, что 14 июля во время выступления Трампа в штате Пенсильвания на бывшего президента было совершено покушение. Пуля задела ухо политика, но здоровью Трампа ничего не угрожает. В результате был убит один из сторонников бывшего президента, еще двое получили ранения. Сам стрелок был ликвидирован.