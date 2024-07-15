В США раскрыли подробности организации покушения на Трампа

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс купил патроны за несколько часов до стрельбы на митинге в Пенсильвании. Такие подробности раскрыл канал CNN.

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«Стрелок, который совершил субботнее покушение на Дональда Трампа, приобрел 50 патронов в местном оружейном магазине всего за несколько часов до совершения нападения», — сообщил канал со ссылкой на высокопоставленного представителя правоохранительных органов.



Ранее издание сообщило, что Крукс, который был ликвидирован после атаки, не имел криминального прошлого.

Покушение на бывшего президента США произошло вечером 13 июля.