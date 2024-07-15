В Китае захотели уговорить ЕС принять мирный план по Украине

Китай хочет убедить Европейский союз (ЕС) принять свой мирный план по Украине, который он выработал совместно с Бразилией в мае этого года. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

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«Чиновники были шокированы в марте, когда китайский посланник по вопросам Евразии Ли Хуэй приехал в Брюссель после остановки в Москве и прочитал список российских тезисов. Послание было в том, что Европе нужно проснуться и почувствовать запах кофе, потому что Украина в конечном итоге проиграет», — отмечают авторы материала со ссылкой на европейских чиновников.



Они также добавили, что китайская сторона заметно изменила тон бесед о конфликте на Украине при переговорах с коллегами из Евросоюза. По их словам, если в 2022 году дипломатам КНР было «некомфортно» обсуждать данную тему, то сейчас они «чувствуют себя расслабленно и уверенно».

24 мая Бразилия и Китай предложили провести новую конференцию по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. Данный документ стал первой международной декларацией, подписанной Пекином по вопросу специальной военной операции (СВО), который объединил мирные предложения китайской и бразильской сторон.