Критиковавшую руководство ВСУ депутата Безуглую сняли с должности

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая лишилась должности главы подкомитета по вопросам демократического государственного контроля после критики руководства Вооруженных сил Украины. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

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По словам депутата украинского парламента Ирины Геращенко, решение об этом принял Оборонный комитет Рады. При этом ранее было принято решение о снятии Безуглой с должности замглавы оборонного комитета, но его так и не утвердил парламент, отметила она.

«Офис блокирует это решение и руководство ВР не выносит это постановление в зал», - написала Геращенко в соцсетях.



Сама Марьяна Безуглая связала свое снятие с должности с «реакцией» на «правду о проблемах в ВСУ».

«Тезисы: нельзя дискредитировать военное руководство, скоро комбриги будут сниматься через Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)», - заявила она.



Ранее Марьяна Безуглая высказала мнение, что коррупция и некомпетентность в украинской армии способствовали мощному удару российских сил по объектам ВСУ в Киеве и других регионах. Также она обвинила руководство армии в коррупции и фальсификации статистики, заявив, что за доплату украинцы могут устроиться в подразделения ПВО, в то время как настоящих специалистов массово переводят в пехоту.