Критиковавшую руководство ВСУ депутата Безуглую сняли с должности
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая лишилась должности главы подкомитета по вопросам демократического государственного контроля после критики руководства Вооруженных сил Украины. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
По словам депутата украинского парламента Ирины Геращенко, решение об этом принял Оборонный комитет Рады. При этом ранее было принято решение о снятии Безуглой с должности замглавы оборонного комитета, но его так и не утвердил парламент, отметила она.
«Офис блокирует это решение и руководство ВР не выносит это постановление в зал», - написала Геращенко в соцсетях.
Сама Марьяна Безуглая связала свое снятие с должности с «реакцией» на «правду о проблемах в ВСУ».
«Тезисы: нельзя дискредитировать военное руководство, скоро комбриги будут сниматься через Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)», - заявила она.
Ранее Марьяна Безуглая высказала мнение, что коррупция и некомпетентность в украинской армии способствовали мощному удару российских сил по объектам ВСУ в Киеве и других регионах. Также она обвинила руководство армии в коррупции и фальсификации статистики, заявив, что за доплату украинцы могут устроиться в подразделения ПВО, в то время как настоящих специалистов массово переводят в пехоту.