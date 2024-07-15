Зеленский назвал срок вступления Украины в НАТО

Украина получит членство в НАТО после окончания вооруженного конфликта с Москвой. Срок вступления Киева в Североатлантический альянс назвал президент Украины Владимир Зеленский, его слова в Telegram приводит издание «Страна.ua».

«Мы не получили на этом саммите того, чего не может получить Украина, если она в войне. Приглашение в НАТО и членство в НАТО Украина получит быстро, как только закончится война», — заявил украинский лидер.



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Он добавил, что после окончания конфликта членство Киева в альянсе будут должны одобрить все страны-участницы НАТО в соответствии со стандартным протоколом, регулирующим присоединение к военному блоку нового государства.