Маск хочет создать костюм железного человека

Владелец SpaceX и Tesla бизнесмен Илон Маск после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа заявил о желании создать костюм в стиле железного человека. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Попытка покушения на Трампа произошла 13 июля на митинге в поддержку политика в Пенсильвании. Погиб один человек, еще двое получили серьезные ранения. Сам экс-президент был ранен в ухо.

Бизнесмен Илон Маск заявил о полной поддержке Трампа, пожелал ему скорейшего выздоровления и отметил, что сам несколько раз мог стать жертвой покушения.

«Может быть, пришло время построить эти летающие металлические доспехи», - написал Маск в принадлежащей ему социальной сети Х.



Стрелявший был убит сотрудниками Секретной службы. Он был опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс. Президент США Джо Байден осудил покушение на экс-главу страны Дональда Трампа и призвал нацию объединиться. Сам Трам назвал фантастической работу Секретной службы, сотрудник которой одним выстрелом ликвидировал нападавшего.