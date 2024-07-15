Взрывы прогремели в Харьковской области во время работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает «Зеркало недели» (ZN.ua) в своем Telegram-канале.

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Сообщение о работе ПВО появилось в 14:22 15 июля. Также в области была объявлена воздушная тревога.

«Возможна работа ПВО по разведывательному БПЛА», — сообщило ZN.ua. Дополнительных подробностей о районах взрыва не сообщается.



Ранее в Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. По информации журналистов, взрыв раздался в одном из районов города в понедельник, около 14:15.