В покушении на Трампа увидели древнее проклятие индейцев

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа возродило в стране страхи, связанные с легендарным проклятием Текумсе, рассказал портал The Kairos Report. Покушение произошло в напряженный период предвыборной гонки, отмечает издание.

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Проклятия Текумсе (также известное как президентское проклятие) - легенда, согласно которой умирающий вождь племени шауни Текумсе проклял американцев за нарушение договора. По легенде, каждый американский президент, избранный в год, без остатка делящийся на 20, умрет или будет убит до окончания срока своих полномочий.

С 1840 года большинство президентов США, избранных в годы, оканчивающиеся на ноль, действительно были убиты или умерли естественной смертью, находясь у власти рассказал портал Snopes. Избежали этого лишь два президента, избранные в «подходящие» под проклятие годы.

Уильям Генри Гаррисон, избранный в 1840 году, умер от пневмонии в возрасте 68 лет, ровно через месяц после своей инаугурации. Авраам Линкольн, впервые избранный в 1860 году, был убит сразу после начала своего второго срока в 1865-м.

Франклин Рузвельт, переизбранный в 1940 году на третий срок, перенес обширное кровоизлияние в мозг и умер сразу после начала беспрецедентного четвертого срока в 1945-м. Джон Кеннеди был избран в 1960 году и был убит Ли Харви Освальдом в 1963-м. На Рональда Рейгана, избранного в 1980 году, совершили покушение, но пуля прошла всего в дюйме от его сердца и он выжил.

Однако Джордж Буш-младший, избранный в «проклятый» 2000 год, отработал два срока и жив до сих пор. То же самое касается и Джо Байдена, победившего на выборах в 2020-м. Как отмечает Snopes, нет никаких свидетельств того, что Текумсе действительно произнес слова проклятия перед смертью. Вероятно, кто-то гораздо позже сочинил легенду, чтобы объяснить смерти множества лидеров США.

Трамп стал президентом США в 2017 году и ушел в отставку в 2021-м. Верящие в сверхъестественное американцы считают, что покушение на Трампа могло стать «пробуждением проклятия» и Байден будет «следующей целью», отмечает The Kairos Report.