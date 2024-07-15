600 млн за свадьбу: как выглядит самый богатый жених мира

В Индии сыграли одну из самых дорогих свадеб в истории. Богатейший человек страны Мукеш Амбани потратил на торжество сына Ананта $600 млн. Об этом сообщает Lenta.ru.

Праздничные мероприятия шли несколько месяцев. Сама свадьба, на которую пригласили огромное количество звездных гостей, длилась три дня. На торжестве присутствовали: премьер-министр страны Нарендра Моди, политик Борис Джонсон, сестры Кардашьян и боксер Майк Тайсон и другие знаменитости.

Организаторы превратили место проведения свадьбы в мини-версию священного индийского города Варанаси с помощью гигантских декораций и более 100 тысяч живых цветов. Декораторы также создали 60 цветочных скульптур в виде животных: обезьян, слонов и тигров. Всего на украшение зала дизайнеры потратили три недели.

Анант Амбани — младший из трех детей Мукеша Амбани, выпускник Йельского университета. Его невеста Радика Марчант — выпускница Нью-Йоркского университета с дипломом политолога и дочь миллиардера Вирена Мерчанта.

С детства Анант страдает от хронической астмы. Болезнь пытались облегчить с помощью стероидов. Из-за приема этих препаратов младший Амбани стал стремительно набирать вес, который на пике достигал 200 килограмм.

28-летний наследник самого богатого человека в Азии увлекается охраной природы, особо питая любовь к слонам. Он даже построил в Джамнагаре центр спасения диких животных площадью 1,2 га.

Как выглядит самый богатый жених мира — в галерее "Рамблера".