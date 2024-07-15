Карл III написал письмо Трампу после покушения на него

О частном письме, которое король Великобритании Карл III написал кандидату в президенты США Дональду Трампу после покушения, сообщила газета Mirror, уточнив, что Букингемский дворец подтвердил факт написания. Российская газета

«Послание короля бывшему президенту США было доставлено в воскресенье через посольство Великобритании в Вашингтоне, округ Колумбия», — сообщили во дворце. Ura.Ru

Монарх осудил насилие с применением огнестрельного оружия и пожелал скорейшего выздоровления Трампу и другим пострадавшим в результате инцидента. Mir24.tv