Зеленский допустил изменения в украинском правительстве

Президент Украины Владимир Зеленский допустил изменения в правительстве страны. Его слова передает «РБК-Украина».

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«Что касается правительственных изменений, если они произойдут, вы обязательно об этом будете знать. Мы не можем говорить просто о смене премьер-министра, это говорит о том, что могут быть изменения в правительстве, они наверняка могут быть», — заявил Зеленский.



По его словам, правительство занимается процессом кадровых изменений и он обсуждает «некоторые вещи» с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем и министрами.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источники писало, что Зеленский намерен уволить Шмыгаля, так как он не выдвигает инициатив по управлению государством. Как утверждают источники издания, отношения Зеленского и Шмыгаля напоминают отношения главы государства с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами страны Украины Валерием Залужным перед его отставкой.