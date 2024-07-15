Карл III написал письмо Трампу после покушения на него

Король Великобритании Карл III написал письмо экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, на которого было совершено покушение во время митинга в американском штате Пенсильвания. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщила газета Mirror.

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— Послание короля бывшему президенту США было передано в воскресенье через посольство Великобритании в Вашингтоне, — следует из текста статьи.



Содержание письма разглашаться не будет, говорится в публикации.

Покушение на убийство Трампа произошло 14 июля. На предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания мужчина открыл стрельбу по экс-президенту, ранив его в ухо. Многие люди открыто признаются в социальных сетях, что сожалеют о промахе стрелка. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Иван Мезюхо.

Также эксперт предположил, что тема покушения теперь будет постоянно присутствовать во всей избирательной кампании Трампа.

Экс-глава Белого дома ранее заявил, что мог погибнуть при пoкушении во время публичного выступления в штате Пeнсильвания, однако произошло «чудо». Он также сообщил, что покушение могло стать успешным, если бы он вовремя не повернул голову вправо, чтобы прочитать надписи на плакатах о нелегальных мигрантах.