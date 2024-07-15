Трамп предсказал, что его переизбранию будут мешать

Советник венгерского премьера Балаж Орбан заявил что покушение на Дональда Трампа было связано с его «мирной» позицией, но экс-президент США предвидел угрозу и оказался «слишком силен». Об этом Орбан рассказал в интервью Magyar Nemzet.

Трамп получил ранение во время предвыборного митинга в городе Батлер в штате Пенсильвания. Одна из пуль задела ухо экс-президента, но серьезно он не пострадал. Другие выстрелы убили участника митинга и серьезно ранили еще одного человека. Стрелявший был убит сотрудниками Секретной службы.

В интервью Magyar Nemzet Балаж Орбан заявил, что Трамп привержен миру, поэтому, если он снова станет президентом США, то «в короткие сроки создаст мир». Как рассказал Орбан, по мнению Трампа, украинский кризис не случился бы, если бы он оставался президентом.

«Мы, венгры, знаем природу военной пропаганды: нет ничего святого, когда речь идет о том, чтобы заставить замолчать и дискредитировать голоса сторонников мира», - подчеркнул советник премьера Венгрии.



По его словам, такой подход провоцирует волны насилия в обществе. Также Орбан рассказал, что ужинал с Трампом за два дня до покушения.

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