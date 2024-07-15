На Украине имущество Януковича перешло под госуправление

Государственному парку-памятнику «Межигорье» под Киевом передали в собственность движимое имущество, арестованное по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает Национальное агентство по выявлению активов (АРМА).

«Подписание документов о передаче государственного имущества в управление государственному парку-памятнику "Межигорье" стало финальным мероприятием в работе межведомственной комиссии, которая в течение двух месяцев работала на территории объекта», — сказано в заявлении ведомства.



Отмечается, что общее количество имущества составляет более 25 тысяч единиц. Как уточняется, крупнейшим по числу имущества является музей «Хонка». Кроме того, было обнаружено более 500 ценных объектов движимого имущества, которые ранее не были описаны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский одобрил создание национального парка на месте государственной резиденции «Межигорье». Предполагается, что на территории Вышгородского района Киевской области появится памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения общей площадью 138,6 гектара.