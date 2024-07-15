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На Украине пресекли очередную массовую попытку побега уклонистов за границу

На Украине пресекли очередную массовую попытку побега уклонистов за границу. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины (ГПСУ).

На Украине пресекли массовую попытку побега уклонистов за границу
© РИА Новости

Отмечается, что в одном из сел Подольского района Одесской области были задержаны 27 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдавией. Некоторых из них подвозили женщины, а маршрут организаторы схемы передали им через канал в Telegram. Заплатить за оказанные услуги при этом мужчины должны были лишь в случае успешного перехода границы — за это с каждого просили по 4-7 тысяч долларов в криптовалюте.

Ранее сообщалось, что почти половина опрошенных жителей Украины не считают, что уклоняться от мобилизации стыдно. Об этом свидетельствуют данные опроса украинского Центра Разумкова.

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