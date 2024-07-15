США упрекнули в потере контроля над миром

США больше не правят миром и не способны его контролировать, так как он стал многополярным. Об этом заявил аргентинский депутат Даниэль Гольян, передает РИА Новости.

«Многополярный мир существует, хотят ли того США или нет (...) Они [американцы] верят, что они управляют миром. Но они им не управляют», — рассказал политик.



Гольян добавил, что Соединенные Штаты уступают лидерство в производстве высоких технологий и установлении правил международной торговли. По его словам, чтобы остановить данный процесс, Вашингтон может инициировать конфликт вокруг Тайваня.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что лидеры стран НАТО в частном порядке заявляют о своей обеспокоенности состоянием американского президента Джо Байдена. Он также предположил, что демократы находятся в полном замешательстве и не знают, что делать после неудачного выступления президента на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.