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Responsible Statecraft: Украина склоняется к переговорам

Владимир Зеленский продолжает публично призывать к поставкам оружия Украине, но в то же время Киев сигнализирует о «потенциальной готовности» к переговорам с Москвой, пишет Responsible Statecraft. Американские СМИ ранее сообщили, что Украина надеется организовать свой следующий саммит до ноябрьских выборов президента США, а Россия может принять участие во встрече.

Как писало агентство Bloomberg, попытка организовать встречу перед выборами указывает, что Украина ощущает «неотложность ситуации» и опасается возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Украина организовала уже несколько международных саммитов с июня 2023 года, включая крупнейший в прошлом месяце в Швейцарии. До сих пор встречи были направлены на укрепление поддержки «формулы Зеленского», и российские представители не участвовали в переговорах. По версии Responsible Statecraft, отсутствие многих стран - прежде всего Китая - на последнем саммите заставило Киев действовать быстрее.

Трамп объяснил неудачное покушение на него «божественным даром»

Когда Дональд Трамп прибудет в зал Республиканского национального съезда в Висконсине на этой неделе, сторонники встретят его как «мученика», пишет The Daily Beast. Политолог Иэн Бреммер заявил, что Трамп появится там «как Лазарь», умерший, но возвращенный к жизни Иисусом.

Как отмечает The Daily Beast, после покушения культ личности Трампа и сила его харизмы среди сторонников «выросли в геометрической прогрессии в одно мгновение». Человек, говоривший с Трампом в воскресенье, заявил, что сам экс-президент верит, что ему был вручен «божественный дар».

Asia Times: дедолларизация все больше пугает США

В ходе слушаний в Конгрессе 9 июля министр финансов США Джанет Йеллен сделала необычное признание: она назвала своим самым большим страхом дедолларизацию. Это резкий разворот для «царицы экономики США», долгое время отрицавшей, что доллар может потерять статус доминирующей резервной валюты из-за санкций, пишет Asia Times.

Как отмечает издание, еще два года назад Йеллен заявляла, что у доллара нет конкурентов. Однако страх перед «вооруженным» долларом заставил Глобальный Юг активно объединять силы, чтобы найти альтернативу американской валюте. По версии Asia Times, еще одну угрозу для доллара создает политическая поляризация в США. Издание подчеркивает, что опасения Йеллен будут лишь расти на фоне усилий стран БРИКС по отказу от доллара.

Bloomberg: кто стоит за таинственным разрушением норвежского кабеля

Bloomberg рассказало о таинственном разрушении норвежского подводного кабеля LoVe: как выяснило агентство, это совпало с «необъяснимыми» перемещениями рыболовного судна и норвежцы заподозрили Россию в причастности к происшествию. Речь идет о кабеле под названием LoVe Норвежского института морских исследований. Основное назначение кабеля - научное, но им также пользуются норвежские военные. Эксперты института выяснили, что в апреле 2021 года судно под российским флагом прошло над кабелем LoVe туда и обратно как минимум четыре раза, после чего кабель перестал передавать сигнал.

Позже удалось найти поврежденный участок кабеля - оказалось, что он был идеально перерезан, как будто использовали электропилу (позже это подтвердила экспертиза). Как отмечает Bloomberg, с помощью кабелей, подобных LoVe, норвежские военные могли следить за проходящими мимо кораблями разных стран: все корабли имеют уникальные акустические сигналы, которые можно использовать для идентификации и отслеживания судов, а также для атак по ним морскими минами. Bloomberg отмечает, что за последние годы было зафиксировано несколько подозрительных случаев с кабелями. Однако никаких прямых улик против России найти не удалось - ни в случае с LoVe, ни в других случаях, подчеркивает агентство.

«Путин побеждает арктические льды, пока США едва держатся на плаву»

Хотя Украина была в центре внимания на последнем саммите НАТО, у альянса есть множество других проблем, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, в итоговой декларации саммита были упомянуты угрозы на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в киберпространстве и другие проблемы.

Однако относительно мало внимания в НАТО уделили Арктике - зоне геополитической конкуренции, которая вскоре может стать очагом конфликта, подчеркивает Bloomberg. В статье отмечается, что президент России Владимир Путин «побеждает арктические льды, пока США едва держатся на плаву в Арктике». У Москвы самая активная и последовательная арктическая программа, кроме того, Россия создает новые боевые ледоколы, которые смогут сокрушать льды практически в любых зимних условиях, тогда как у Штатов вообще нет ледоколов. Бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал альянс объединить усилия в Арктике и развивать боевой ледокольный потенциал.