Асад проголосовал на парламентских выборах в Сирии

Президент Сирии Башар Асад проголосовал на сирийских парламентских выборах.

Об этом сообщается в официальном Telegram сирийского лидера.

«Президент Башар Асад отдал голос на выборах членов Народного совета на одном из избирательных участков Дамаска», — говорится в сообщении.



Голосование на парламентских выборах в Сирии началось в 07:00 по местному времени, 1516 кандидатов ведут борьбу за 250 мест в парламенте.

Ранее на парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт».