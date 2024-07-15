Башар Асад проголосовал на парламентских выборах в Сирии
Президент Сирии Башар Асад проголосовал на сирийских парламентских выборах.
Об этом сообщается в официальном Telegram сирийского лидера.
«Президент Башар Асад отдал голос на выборах членов Народного совета на одном из избирательных участков Дамаска», — говорится в сообщении.
Голосование на парламентских выборах в Сирии началось в 07:00 по местному времени, 1516 кандидатов ведут борьбу за 250 мест в парламенте.
Ранее на парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт».