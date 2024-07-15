Аудиоэкспертиза показала, что в экс-президента США Дональда Трампа стреляли из трех видов оружия, сообщает CNN. При этом ФБР настаивает на версии, что ликвидированный стрелок действовал в одиночку. News.ru

Установлено, что первые три выстрела были сделаны из условного оружия A, следующие пять - из оружия B, а последний «акустический импульс» не похож на первые: скорее всего, выстрел был сделан из оружия C. К таким выводам пришли директор Национального центра медиа-криминалистики при Университете Колорадо в Денвере Каталин Григорас его коллега Коул Уайткоттон. Российская газета

Анализ аудиозаписи также подтвердил, что, по словам эксперта-криминалиста Роберта Махера, стрелявший в экс-главу государства находился примерно в 360-393 футах от трибуны. Ранее в ФБР заявили, что совершивший покушение действовал в одиночку. Это указывает на обстоятельства покушения и подчеркивает отсутствие связи с идеологическими мотивами или психическими расстройствами со стороны подозреваемого. Ura.Ru