В Венгрии заявили о предвидении Трампом попытки покушения

Бывший американский лидер Дональд Трамп предвидел, что его переизбранию на пост президента США будут препятствовать «всеми силами». Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его однофамилец Балаж Орбан, его слова передает газета Magyar Nemzet.

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«Мы ужинали с Трампом за два дня до покушения, и он знал, что будет сделано все, чтобы не дать ему вернуться и навести порядок», — рассказал советник.



Он добавил, что уже во время их встречи с экс-президентом США было видно, что «у него такие сила и напор, которые не позволили бы отдать свою шкуру задешево».

12 июля Виктор Орбан и Дональд Трамп встретились в поместье американского политика в Мар-а-Лаго. Они обсудили урегулирование украинского конфликта.