Покушение на жизнь экс-главы США Дональда Трампа во время его предвыборного митинга в Пенсильвании стало ключевым событием во всей президентской гонке в стране. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог-американист Константин Блохин.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы. Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Федеральное бюро расследований (ФБР) рассматривает покушение на Трампа как возможный акт внутреннего терроризма, инцидент также расследуется спецслужбами как покушение на убийство.

Покушение на Трампа – это ключевое событие во всей президентской гонке в США. Кроме того, это историческое событие, ведь в истории страны было не так много действующих или бывших президентов, на которых совершалось покушение. Еще до всех этих событий Трамп выглядел живее, чем [действующий глава США Джо] Байден, он выглядел более харизматичным и более интересным, поэтому он был более популярен, нежели оппонент. Но данный инцидент придал Трампу совершенно новую роль и вывел его на новый уровень. Покушение превратило Трампа в «сакральную жертву политической системы США». В глазах избирателей он станет человеком, прошедшим через горнило, а не просто политиком, пытающимся победить, бросая все новые лозунги. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

После инцидента в Пенсильвании риторика в отношении политика в США изменилась. Так, ранее Трамп заявил о планах Байдена отменить два судебных дела против него, подчеркнув, что действующий глава государства был «очень мил» с ним во время телефонного разговора после попытки покушения.

«Все этого говорит о том, что Трамп уже стал тем самым «мучеником». И такие факторы, как дебаты кандидатов на пост американского президента, как коррупционное дело против Хантера Байдена или судебное разбирательство в отношении Трампа, уже не являются ключевыми в контексте выборов. Они не идут ни в какое сравнение с покушением. Этот инцидент делает победу Трампа на выборах необратимой, он, я бы сказал, просто обрекает Трампа на победу», - отметил специалист.



Эксперт вместе с тем назвал маловероятным сценарий, при котором в Демократической партии США на фоне покушения на Трампа примут решение о замене ее кандидата на президентский пост Джо Байдена.

«Шансов на это практически нет, поскольку в Демпартии США нет реальных альтернатив Трампу. Если бы они были, то Байдена уже поменяли бы. Тут мало просто найти кандидата, тут нужен сопоставимый с Трампом кандидат. Поэтому Байдену остается только выбирать, какой из двух вариантов для него предпочтительнее, - двигаться по «ельцинскому сценарию», мол, я устал, я ухожу, или же попытаться выиграть президентскую гонку, но в итоге ее проиграть. Полагаю, второй вариант для Байдена предпочтительнее», - сказал политолог.



Блохин также прокомментировал заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что покушение на Трампа спровоцировала созданная властями США атмосфера вокруг политика.

«Понятно, что Трампа в США демонизировали и клеймили. Но соответствующая атмосфера в США сложилась не только вокруг Трампа, а вокруг предстоящих выборов в целом. Демократы считают, что в случае победы Трампа ко власти придут «раситы, фашисты, Ку-клукс-клан и путинские агенты». А трамписты полагают, что если победит Байден, то Америкой будут управлять транснациональные корпорации, космополитическая элита и ЛГБТ [«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ]. Так что обе стороны рассматривают предстоящие выборы, условно говоря, как «последний шанс Америки». <…> Конечно, до голосования еще остается достаточно времени, но произошедшее с Трампом событие так просто не сотрется из памяти американцев - оно повлияет на выборы. А в победе Байдена сейчас сомневаются даже сами демократы, и самое главное ограничение для него – это его возраст, его состояние здоровья», - заключил политолог.



В Трампа стреляли из трех видов оружия

Американский миллиардер Илон Маск ранее назвал виновных в попытке покушения на Трампа.