Сколько украинцев поддерживают начало мирных переговоров с Россией

За мирные переговоры для завершения конфликта с Россией выступает почти половина украинцев. Таковы данные опроса социологического Центра Разумкова, сообщает украинское издание "Зеркало недели".

В настоящее время мирные переговоры с РФ поддерживают 43,9% опрошенных жителей Украины. Не согласны с ними 35% респондентов, а 21,1% не смогли сформулировать своей позиции по этому вопросу.

При этом подавляющее большинство опрошенных (82,8%) не считают для Украины возможным вывод украинских войск из четырех областей страны, о чем говорил президент России Владимир Путин. Против оставления этих территорий за Россией выступают 83,6% респондентов. Против отмены международных санкций в отношении РФ выступают 76,9% украинцев, а нейтральный статус страны не устроил бы 58,5% опрошенных.

В отношении последнего пункта издание отмечает, что 22% украинцев в настоящий момент поддерживали бы нейтральный статус страны, наибольшее количество сторонников этой идеи наблюдается на юге Украины (39%).

14 июня Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

О том, чем может закончиться конфликт на Украине и как может выглядеть мир — в материале "Газеты.Ru".