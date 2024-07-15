Эстония предложила России измерить дно Нарвы

МИД Эстонии вызвал представителя посольства России и передал ему ноту с предложением провести совместные измерения фарватера пограничной реки Нарва. Об этом сообщает ERR.

Таллин заявляет, что Москва и Эстония по-разному понимают направление фарватера, являющегося основной контрольной линией между государствами. Как отмечается, из-за возможных изменений условий в проточных водоемах, эстонская сторона предложила РФ провести их совместные измерения.

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Уточняется, что последний раз дно реки измерялось почти 20 лет назад.