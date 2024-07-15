В окружении Владимира Зеленского нарастает отчаяние из-за того, что Запад не принимает четких решений для увеличения поддержки Киева. Газета.Ru

Как заявил журналист Bild Пауль Ронцхаймер, в офисе Зеленского отмечается растущее отчаяние из-за отсутствия конкретных решений по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. Особенное недовольство вызвало отсутствие разрешений на удары переданным Киеву оружием вглубь территории России. «Там [в офисе Зеленского] надеются, что [президент США Джо] Байден, возможно, наконец изменит отношение к ударам западным оружием по России», — рассказал один из чиновников. Lenta.ru

Ранее издание Politico написало, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «были крайне разочарованы» встречей с американским лидером Джо Байденом на саммите НАТО. RT на русском