Окружение Зеленского рассказало о разочаровании саммитом НАТО

Окружение президента Украины Владимира Зеленского разочаровано итогами саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом пишет Bild со ссылкой на украинских чиновников.

Как заявил журналист Bild Пауль Ронцхаймер, в офисе Зеленского отмечается растущее отчаяние из-за отсутствия конкретных решений по итогам мероприятия. Особенное недовольство вызвало отсутствие разрешений на удары переданным Киеву оружием вглубь территории России.

«Там [в офисе Зеленского] надеются, что [президент США Джо] Байден, возможно, наконец изменит отношение к ударам западным оружием по России», — рассказал один из чиновников.



Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Польша как член НАТО не будет сбивать ракеты и самолеты Вооруженных сил (ВС) России в воздушном пространстве Украины.